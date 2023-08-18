Дана Борисова пожаловалась на экстремальное похудение матери

Телеведущая Дана Борисова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее мать страдает от нездоровой худобы.

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Борисова рассказала, что большую часть осени и зимы 2023 года ее мать выздоравливала на группах по 12-шаговой программе избавления от расстройства пищевого поведения. За это время родительница звезды похудела на 12 кг и была очень довольна результатом.

По словам Борисовой, проблемы начались на майских праздниках, когда мать приехала навестить ее в Москву. Женщина практически ежедневно сидела в онлайн-группах по всему миру для русскоязычных жителей США, Канады и Европы.

«Мама не хотела больше худеть и подала запрос своему спонсору (впереди идущему), спецтермин 12-шаговой программы вернуть ей в рацион углеводы в виде риса, гречки и киноа», — рассказала звезда.

Борисова отметила, что разрешение на рацион питания не так легко было достать. Для этого было необходимо обратиться за ним в США. К моменту его получения мать телеведущей весила 52 кг.