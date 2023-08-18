Решетова высказалась о свободных отношениях

Модель и блогерша Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смогла бы жить в свободных отношениях.

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Решетова заявила, что ей такое не подходит. Она считает, что свободные отношения — это формат для тех пар, где каждый сконцентрирован только на себе.

«И по факту они оба друг другу безразличны», — заявила модель.

В мае Решетова отказалась отвечать на вопросы о новых романах. Она призналась, что не намерена показывать свою личную жизнь на публику. Звезда объяснила, что ей так спокойнее.

Решетова получила наибольшую известность после романа с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2014 по 2020 год. В их союзе родился сын Ратмир в 2019 году. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Модель рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми.