"Огромный якорь": Билан рассказал об отношениях с МакSим

Певец Дима Билан признался в беседе с Super, что у него «нормальные человеческие» отношения с коллегой Мариной Максимовой (МакSим).

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Билан признался, что для него Максимова очень важна. Он назвал артистку своим «огромным якорем». Певец уверен, что его коллега стала таким якорем не только для него, но и для многих фанатов.

«Мы по проектам нашим общались, и когда делали дуэт в прошлом году. Линия общения не прерывалась. Не то чтобы каждый день на созвоне, но так», — поделился исполнитель.

13 июля певица МакSим опубликовала ролик, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам певицы, уже долгое время она борется с недугом в реабилитационной клинике.

После признания МакSим Дима Билан поддержал ее в социальных сетях. Он заявил, что его очень тронули мысли и слова, которые Максимова произнесла в своем официальном видеообращении из реабилитационной клиники. Он назвал непростыми миссиями работу артиста и публичную жизнь.