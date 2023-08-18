"Огромный якорь": Билан рассказал об отношениях с МакSим
Певец Дима Билан признался в беседе с Super, что у него «нормальные человеческие» отношения с коллегой Мариной Максимовой (МакSим).
Билан признался, что для него Максимова очень важна. Он назвал артистку своим «огромным якорем». Певец уверен, что его коллега стала таким якорем не только для него, но и для многих фанатов.
«Мы по проектам нашим общались, и когда делали дуэт в прошлом году. Линия общения не прерывалась. Не то чтобы каждый день на созвоне, но так», — поделился исполнитель.
13 июля певица МакSим опубликовала ролик, в котором рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам певицы, уже долгое время она борется с недугом в реабилитационной клинике.
После признания МакSим Дима Билан поддержал ее в социальных сетях. Он заявил, что его очень тронули мысли и слова, которые Максимова произнесла в своем официальном видеообращении из реабилитационной клиники. Он назвал непростыми миссиями работу артиста и публичную жизнь.
МакSим поблагодарила Билана за поддержку. Она отметила, что их разговоры с певцом сыграли для нее большую роль.