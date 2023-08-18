Мария Кравченко ответила на слухи об увеличении губ
Актриса и комикесса Мария Кравченко опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что увеличивала губы.
Кравченко заявила, что у нее все натуральное. Звезда также поделилась тем, как поддерживает себя в форме. Артистка соблюдает правильное питание, пьет витамины и делает аппаратные процедуры для тела.
«Возможно, осенью верну тренировки, а пока дала себе время выдохнуть и насладиться летом», — поделилась актриса.
В марте стало известно, что Кравченко стала участницей программы «Звезды в Африке». В данном реалити-шоу знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Кравченко боролась за приз в 5 миллионов рублей с такими звездами, как Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Алина Акилова, Мария Погребняк, Торнике Квитатиани, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева, Тимофей Зайцев, Денис Лебедев и Иван Пышненко.
В июне Кравченко призналась, что стала жестче после проекта «Звезды в Африке».