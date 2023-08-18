Ханна поделилась своими методами воспитания дочки

«Сладкое и мультики мы разрешаем только три раза в неделю: среда, суббота и воскресенье. Это как правило, Адриана это уже знает, поэтому в обычные дни даже не просит сладкое и мультики. Ну, конечно, исключения бывают», — объяснила певица.