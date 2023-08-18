Певица Ханна поделилась своими методами воспитания дочки: «Сладкое три раза в неделю»
Певица Ханна замужем за директором Black Star Павлом Курьяновым. Пара воспитывает двух дочек — Адриану и Камиллу.
Звезда решила поделиться с подписчиками своими методами воспитания старшей девочки.
«Наш главный принцип в воспитании. Стараемся проговаривать каждую ситуацию, не просто „так нельзя/это плохо“, а объясняем причину, что это поведение может значить для другого человека и приводим примеры», — поделилась Ханна.
Также она рассказала, что Адриана занимается музыкой, танцами, вокалом, а также занятиями по математике, чтению и прописью.
«Сладкое и мультики мы разрешаем только три раза в неделю: среда, суббота и воскресенье. Это как правило, Адриана это уже знает, поэтому в обычные дни даже не просит сладкое и мультики. Ну, конечно, исключения бывают», — объяснила певица.