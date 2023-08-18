"Каким образом родился": Бондарчук ответила на бестактные вопросы

«Конечно, без ложки дегтя не обошлось, но приятно, что бестактных комментариев было буквально несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем!»