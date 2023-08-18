"Каким образом родился": Бондарчук ответила на бестактные вопросы

Светлана Бондарчук обратилась к тем, кто задает бестактные вопросы о рождении ее третьего ребенка
Светлана Бондарчук — главный ньюсмейкер недели. И сегодня, в пятницу, можно с уверенностью сказать, что новость о пополнении в семье Светланы стала лучшей за последние дни.
В свежем посте в запрещенной сети счастливая трижды мама поблагодарила всех за поздравления и добрые слова.
«Хочу сказать огромное спасибо всем за ваши поздравления! Это какой-то невероятный поток любви и добра — читаю каждый ваш комментарий и такое ощущение, что у нас какой-то общий, очень большой праздник. И это прекрасно!» — написала ведущая шоу «Света вокруг света».
Светлана отметила, что без негативных комментариев, увы, не обошлось, и обратилась к тем, кто задает бестактные вопросы по поводу рождения ее сына Петра:
«Конечно, без ложки дегтя не обошлось, но приятно, что бестактных комментариев было буквально несколько — на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись. И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем!»
О пополнении в семье Светланы Бондарчук и дизайнера Сергея Харченко стало известно 15 августа. Ведущая опубликовала фото с сыном Петром и отметила, что ребенку уже полгода.
Напомним, что у Светланы есть 33-летний сын Сергей и 24-летняя особенная дочь Варвара от режиссера Федора Бондарчука. Кроме того, журналистка воспитывает дочь своего нынешнего супруга, 10-летнюю Юну.