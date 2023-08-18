Волочкова рассказала про гроб своей мечты
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, каким должно быть прощание с ней. Этими размышлениями она поделилась в рамках YouTube-шоу «Не Пруст».
На просьбу пофантазировать о том, каким может быть прощание с ней, 47-летняя Волочкова предположила, что люди будут вспоминать ее доброту, искренность, говорить теплые слова. Также она заявила, что мечтает о белом гробе.
«Знаете, я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами «А.В», — призналась танцовщица.
Также на церемонии, продолжила она, все должно быть украшено ее любимыми белыми розами — как у принцессы Дианы.
При этом, подчеркнула Волочкова, жить она планирует долго.
Также Волочкова рассказала о поступке, за который ей стыдно перед дочерью. Она призналась, что несколько лет назад Ариадна с подругами случайно устроила потоп в доме, где артистка только что сделала ремонт. Волочкова разозлилась на девочек и долго не отпускала их в кино, но после увидела, что они сразу попытались минимизировать ущерб.