Почему Анита Цой отказалась помогать попавшему в тюрьму брату

Отец певицы бросил семью, когда Аните Цой был всего лишь год. Позже родитель женился во второй раз, на свет появился единокровный брат звезды. В разговоре с прессой знаменитость отмечает, что родился Алексей в тот же год, что и ее сын.

© Клео.Ру

Познакомилась с родственником Цой во время передачи на канале «Россия». Тогда он пришел на шоу вместе с отцом. Для Аниты это было сюрпризом, ведь она думала, что участвует в программе о похудении.

«Я была в шоке», – делится своими эмоциями женщина.

Она отметила, что до этого с родителем ни разу не общалась и не виделась.

После кончины отца Цой сохранила связь с братом, однако общались они по переписке. В какой-то момент звезде позвонила мать Алексея и попросила о помощи. По словам женщины, молодой человек угодил в передрягу с наркотиками, мол, запрещенные вещества были не его.

Однако Анита вызволять родственника не стала. Она отметила, что на тот момент суд состоялся, а потому она ничем помочь не могла. Кроме того, ей не хотелось ввязываться в историю с наркотиками, ведь она публичный человек.