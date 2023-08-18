Похудевшая Белла Хадид поделилась кадрами первой после лечения съемки

Самая красивая женщина мира снова в строю! Последние месяцы для 26-летней Беллы Хадид выдались ну совсем непростыми: девушка проходила длительное лечение из-за обострения болезни Лайма, а несколько недель назад еще и рассталась с бойфрендом Марком Калманом. Однако на радость поклонникам модель восстанавливается и уже вернулась к съемкам. Первыми снимками и видео Белла поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На кадрах посвежевшая Хадид позирует для косметического бренда Charlotte Tilbury с роскошной прической в облегающем платье. Фолловеры искренне поздравили Беллу с возвращением, однако подметили: пережившая затяжную терапию модель слишком похудела.

«Эти кости на ее боках», — пишут внимательные фэны.

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И хотя фигура Хадид и впрямь несколько изменилась, выглядеть прекрасно модели это не мешает. На фото для рекламной кампании Белла заигрывает и сияет — а мы ее такой и любим!