Бритни Спирс просила охранника снимать ее голой в доме

Сэм Асгари уверен, что с этим же мужчиной Бритни ему изменила. По словам источника, у него есть видеозапись, где девушка и сотрудник вместе в компрометирующей позе.

«После 6 лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем сохранять любовь и уважение, которые у нас есть, я всегда желаю ей самого лучшего. Требовать приватности — довольно смешно, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и внимательными», — написал Асгари в соцсетях.

В среду, 16 августа, стало известно, что американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари разводятся. Около недели назад актер поссорился с женой из-за слухов, что она изменила ему. После этого он съехал из их дома и теперь живет один. Несколько месяцев у пары были «серьезные проблемы». Муж певицы почти не ночевал дома, а Спирс часто ругалась с ним.