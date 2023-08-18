Дрейк на концерте подарил фанатке дорогую сумку

Рэпер Дрейк на своем концерте в Лос-Анджелесе подарил фанатке дорогую сумку — розовую Hermés Birkin. Ролик с записью произошедшего стал вирусным на видеоплатформе TikTok.

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Он вынес сумочку на сцену и выбрал из толпы посетительницу, которая получит аксессуар.

«Дрейк не жмот! Вот эта девчонка,» — заявил он.

Сумка Birkin названа в честь британской актрисы Джейн Биркин и является одной из самых дорогих сумок в мире — их цена достигает $400 тыс. Модель, которую подарил фанатке Дрейк, может стоить от $10 тыс. до $30 тыс.

В 2017 году в интервью изданию The Hollywood Reporter Дрейк признавался, что коллекционирует сумки Birkin, чтобы когда-нибудь подарить их все спутнице жизни.