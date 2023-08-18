Собчак снялась в облегающем платье без бюстгальтера и вызвала споры

«Фигура что надо», «Прекрасная фигура», «Образ великолепный, а с лицом беда — нельзя столько колоть», «Зато без лифчика», «Колхоз на выезде», «А-ля Волочкова», «Носков не хватает», «С эстетической точки зрения у нее [прекрасная] фигура для ее возраста. Да, это гены», «Ксения, вы увеличили себе грудь?», «С такими деньгами Ксения выглядит как бабка опухшая», — отметили пользователи сети.