«Это их уровень»: Волочкова — о скандальном шоу Ивлеевой

Я лично не хочу уподобляться им и как-то ввязываться в обсуждение этого даже. Настя Ивлеева была у меня в гостях и делала программу, я ей не отказала. И если люди считают потом нормальным лить грязь за моей спиной, ну это их уровень. Когда человек без извинений удаляет пост, уже опубликованный ранее, значит он идет на попятную, признает, что что-то не так. Мне просто показали видео, где они вдвоем сидят и обсуждают меня, льют какую-то помойку. Что ж, пусть это остается на их совести, — сказала Волочкова.