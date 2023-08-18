Актриса Иванова рассказала о реакции родителей на ее роман с женатым

Актриса Светлана Иванова рассказала о реакции родителей на ее роман с женатым
Звезда «Триггера» Светлана Иванова рассказала в интервью Юлии Меньшовой, как родители отреагировали на ее роман с женатым режиссером Джаником Файзиевым. Актриса призналась, что мать и отец приняли ее выбор без обсуждений.
«Они никак не артикулировали мне свое отношение. Уважали меня как взрослого, самостоятельного человека. Подозреваю, что родители за меня переживали, но не показывали этого, за что я им страшно благодарна. В нашей семье не было принято советоваться. И у меня не было запроса обсуждать с родителями личную жизнь. Наверное, если бы я пришла с просьбой помочь разобраться, то получила бы совет. Но я ни в чем не сомневалась», — объяснила артистка.
Пара познакомилась в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого», а в 2015 году об их отношениях стало известно поклонникам. Артистка отметила, что ее не пугал статус возлюбленной женатого человека, но она переживала за режиссера и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли, от которой у него двое детей.
В 2020 году появились слухи, что Светлана Иванова официально вышла замуж за Джаника Файзиева, и позже звезда «Триггера» подтвердила эту информацию в соцсетях. У пары двое общих детей: 11-летняя Полина и 5-летняя Мира.
Артистка признавалась, что семья спасает ее от «загонов» из-за работы — она не думает даже о самых сложных ролях, когда заботится о детях. Периодически Светлана Иванова отвечает на вопросы подписчиков о воспитании девочек, но редко делится снимками с ними в соцсетях. Артистка перестала скрывать Полину несколько лет назад, а лицо Миры по-прежнему не показывает публике, считая, что ребенку не нужно такое внимание.