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Актриса Светлана Иванова рассказала о реакции родителей на ее роман с женатым

Звезда «Триггера» Светлана Иванова рассказала в интервью Юлии Меньшовой, как родители отреагировали на ее роман с женатым режиссером Джаником Файзиевым. Актриса призналась, что мать и отец приняли ее выбор без обсуждений.

Актриса Иванова рассказала о реакции родителей на ее роман с женатым
© Газета.Ru

«Они никак не артикулировали мне свое отношение. Уважали меня как взрослого, самостоятельного человека. Подозреваю, что родители за меня переживали, но не показывали этого, за что я им страшно благодарна. В нашей семье не было принято советоваться. И у меня не было запроса обсуждать с родителями личную жизнь. Наверное, если бы я пришла с просьбой помочь разобраться, то получила бы совет. Но я ни в чем не сомневалась», — объяснила артистка.

Пара познакомилась в 2011 году на съемках фильма «Август. Восьмого», а в 2015 году об их отношениях стало известно поклонникам. Артистка отметила, что ее не пугал статус возлюбленной женатого человека, но она переживала за режиссера и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли, от которой у него двое детей.

В 2020 году появились слухи, что Светлана Иванова официально вышла замуж за Джаника Файзиева, и позже звезда «Триггера» подтвердила эту информацию в соцсетях. У пары двое общих детей: 11-летняя Полина и 5-летняя Мира.

Артистка признавалась, что семья спасает ее от «загонов» из-за работы — она не думает даже о самых сложных ролях, когда заботится о детях. Периодически Светлана Иванова отвечает на вопросы подписчиков о воспитании девочек, но редко делится снимками с ними в соцсетях. Артистка перестала скрывать Полину несколько лет назад, а лицо Миры по-прежнему не показывает публике, считая, что ребенку не нужно такое внимание.

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