Актриса Иванова рассказала о реакции родителей на ее роман с женатым

«Они никак не артикулировали мне свое отношение. Уважали меня как взрослого, самостоятельного человека. Подозреваю, что родители за меня переживали, но не показывали этого, за что я им страшно благодарна. В нашей семье не было принято советоваться. И у меня не было запроса обсуждать с родителями личную жизнь. Наверное, если бы я пришла с просьбой помочь разобраться, то получила бы совет. Но я ни в чем не сомневалась», — объяснила артистка.