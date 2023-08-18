8 главных советов женщинам от Ксении Бородиной
По дороге домой после выездных семинаров по психологии в Тульской области Ксения Бородина решила ответить на вопросы подписчиков. В процессе у ведущей скандального телепроекта «Дом-2» поинтересовались, какой бы один и самый главный совет она могла дать всем женщинам сразу. Ксения не ограничилась общими и лаконичными фразами и дала обстоятельный ответ-совет. Приводим его полностью!
«Не бояться уходить от людей, которые вас больше не любят. Не бояться начинать что-то новое, не ругать себя за ошибки, а быть благодарными этому опыту. Не насиловать себя ради денег. Не пить много алкоголя, потому что это разрушает. Любить своих детей и наслаждаться моментами», — написала Ксения в сторис запрещенной сети.
Что же, прекрасные и универсальные советы. Берем на вооружение!