8 главных советов женщинам от Ксении Бородиной

«Не бояться уходить от людей, которые вас больше не любят. Не бояться начинать что-то новое, не ругать себя за ошибки, а быть благодарными этому опыту. Не насиловать себя ради денег. Не пить много алкоголя, потому что это разрушает. Любить своих детей и наслаждаться моментами», — написала Ксения в сторис запрещенной сети.