Стали известны условия брачного договора Спирс и Асгари

Стали известны условия брачного договора американкой певицы Бритни Спирс и ее супруга фитнес-тренера Сэма Асгари. Об этом сообщает TMZ.

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По документам при разводе бывший муж исполнительницы не получит ни единовременные выплаты, ни супружескую поддержку в последующем. При этом Асгари имеет право оставить себе подаренные ей подарки, в числе которых есть и машины.

В одном из пунктов договора также прописано, что Асгари не может делиться подробностями их личной жизни и публично рассказывать об отношениях со Спирс.

Сообщается, что адвокат фитнес-тренера Нил Херш подал запрос с требованием финансовой поддержки для мужчины после развода. По данным издания, Асгари обладает огромным количеством информации, которая может навредить Спирс, а потому стороны попытаются договориться о внесудебной выплате певицей бывшему супругу суммы в размере нескольких сотен тысяч долларов. В случае выплаты супруг артистки не будет разглашать о ней информацию, которая может испортить ее репутацию.

Ранее появилась информация, что Бритни Спирс подвергала своего супруга Сэма Асгари избиениям, пока он спал, а также хранила в доме ножи, чтобы защищаться в случае нападения.