Актриса Анна Хилькевич ответила на слухи о беременности
Последние дни в СМИ распространяли информацию о том, что популярная актриса Анна Хилькевич может быть снова беременна. В Сети публиковались кадры, на которых был заметен слегка округлившийся живот звезды.
На днях актриса опубликовала новую фотографию. Поклонники тут же бросились поздравлять Хилькевич, ведь и она сама подогрела интерес к этой теме, подписав, что на снимке их пятеро.
Издание Super.ru обратилось к Хилькевич с просьбой прокомментировать слухи по поводу ее беременности. К разочарованию многих фанатов звезды сериала "Универ", пополнения в ближайшее время в ее семье не ожидается.
«Хочу вам напомнить, что артисты такие же люди, и нас тоже могут снять с неудачного ракурса, и мы тоже можем не втягивать живот, когда находимся в компании друзей. Я же не знала, что меня снимают. Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения», – объяснила Анна.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Анна Хилькевич пожаловалась на участников шоу "Выжить в Дубае".