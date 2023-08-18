«Хочу вам напомнить, что артисты такие же люди, и нас тоже могут снять с неудачного ракурса, и мы тоже можем не втягивать живот, когда находимся в компании друзей. Я же не знала, что меня снимают. Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения», – объяснила Анна.