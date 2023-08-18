Кортни Кардашьян перекрасилась в блондинку
44-летняя звезда реалити-шоу "Кардашьяны" Кортни Кардашьян поделилась в соцсетях серией фотографий с обновленным цветом волос. Об этом пишет People.
Кардашьян позировала, сидя на двух винтажных чемоданах, в розовом платье мини и черных туфлях на шпильке с открытым носком. Цвет ее волос изменился с привычного темного на пепельный блонд.
17 июня Кортни Кардашьян сообщила, что ждет четвертого ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, за которым она замужем с весны 2022 года.
Кортни сообщила мужу о том, что ждет ребенка, весьма необычным способом: звезда пришла на выступление группы Blink-182 в Лос-Анджелесе с огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!" Увидев жену, Трэвис Баркер спрыгнул со сцены к Кортни и расцеловал ее.
В начале июля инсайдер из близкого окружения звезды рассказал журналистам Daily Mail, что Кортни намерена заработать миллионы на своем еще не родившемся ребенке. Он уточнил, что в ближайшее время звезда планирует расширить линейки своих брендов Poosh и Lemme, добавив в ассортимент витамины для репродуктивного здоровья, детскую одежду и другие товары для будущих матерей и младенцев.