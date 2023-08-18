Кортни Кардашьян перекрасилась в блондинку

44-летняя звезда реалити-шоу "Кардашьяны" Кортни Кардашьян поделилась в соцсетях серией фотографий с обновленным цветом волос. Об этом пишет People.

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Кардашьян позировала, сидя на двух винтажных чемоданах, в розовом платье мини и черных туфлях на шпильке с открытым носком. Цвет ее волос изменился с привычного темного на пепельный блонд.

17 июня Кортни Кардашьян сообщила, что ждет четвертого ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, за которым она замужем с весны 2022 года.

Кортни сообщила мужу о том, что ждет ребенка, весьма необычным способом: звезда пришла на выступление группы Blink-182 в Лос-Анджелесе с огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!" Увидев жену, Трэвис Баркер спрыгнул со сцены к Кортни и расцеловал ее.