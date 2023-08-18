Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

Актриса Памела Андерсон призналась, что жизнь без макияжа стала для нее совсем другой. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

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По словам Андерсон, она решила навсегда отойти от безумного стиля в макияже, который она носила в 90-х.

"Я думаю, мы все начинаем выглядеть немного забавно [с ярким макияжем], когда становимся старше. И я вроде как смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно так, что со мной происходит? Это изменения", - сказала актриса.

Андерсон заявила, что изменение во внешнем виде и отказ от "макияжа вчерашнего дня" стали для нее "бунтарством". Однако это, по ее мнению, привело в "хорошее место".

Окончательно Памела Андерсон решила отказаться от макияжа после того, как перестала работать с визажистом Алексис Фогель.

"Она была лучшей. И с тех пор я просто почувствовала, что без Алексис мне просто лучше не пользоваться косметикой", - сказала Памела Андерсон.