«Не я первая, не я последняя»: Иванова — о романе с женатым

Актриса дала очень откровенное интервью своей коллеге Юлии Меньшовой

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Актриса Светлана Иванова известна тем, что тщательно охраняет свою личную жизнь. Она не дает откровенных интервью, не рассказывает про свою семью и детей. Исключение актриса сделала для своей коллеги Юлии Меньшовой, согласившись на беседу о самом интимном.

Так, она рассказала о романе с режиссером Джаником Файзиевым, о котором в свое время судачила вся кинотусовка. Будущие супруги познакомились в 2011 году во время съемок фильма «Август. Восьмого». На тот момент Файзиев был женат на актрисе Лине Эспли, от которой у него было двое детей. Также у режиссера подрастала внебрачная дочь, которую в 2006 году родила актриса Ольга Красько.

Однако это не помешало Светлане Ивановой с головой окунуться в роман. Вскоре у актрисы родилась дочь. И хотя в киношных кругах многие были в курсе, кто является отцом девочки, сама актриса скрывала эту информацию. И вот сейчас она решилась рассказать, каково это — встречаться с женатым мужчиной.

«Так бывает, не я первая, не я последняя. Не было никакого специального решения, было сильно чувство», — призналась Иванова.

По словам Светланы, больше всего она переживала не за себя, а за своего любимого.

«Я переживала, за себя в меньшей степени, за него переживала, и за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно. Относительно себя переживала за то, что неприятно, когда за тобой подсматривают, это очень липкое, почти физическое ощущение», — рассказала актриса.