Лисовец ответил на сравнение его с женщиной
Стилист и телеведущий Владислав Лисовец ответил на сравнения его с женщиной фразой «пишет серая мышка». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Модный эксперт поделился видео из путешествия по Мадриду. На размещенных кадрах Лисовец запечатлен в шортах длины мини и облегающей майке черного цвета. При этом его образ дополняют белые кроссовки, разноцветная повязка на голове, множество чокеров на шее, солнцезащитные очки и сумка-шопер.
Одна из подписчиц не оценила внешний вид стилиста.
«Я думала — это женщина. Мода модой, а мужчина — это мужчина. Есть мужская одежда, а есть женская», — возмутилась она.
В свою очередь, Лисовец ответил ей в комментариях.
«Видно, что пишет отсталая, серая, советская, некрасивая мышка. На будущее имейте в виду, что есть примитивные особи: они по внешним признакам только определяют. А есть развитые. Вот вторые кладут на мнение первых мужской... и что-то важное между», — высказался стилист.