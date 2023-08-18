Блейк Лайвли снялась в бикини в рекламе коктейлей

35-летняя актриса Блейк Лайвли снялась в новой рекламной кампании по продвижению своей линии напитков Betty Buzz. Об этом пишет People.

© Кадр из фильма "Век Адалин"

Лайвли позировала в ярко-красном бикини на бортике бассейна и пила свои безалкогольные коктейли.

Актриса дополнила образ прозрачным козырьком и золотыми украшениями.

Газета.Ru

"Я наш клиент номер один. Я уважаю конфиденциальность наших клиентов, поэтому не буду раскрывать, что Райан Рейнольдс [супруг Блейк Лайвли] - наш клиент номер 2", - написала Лайвли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году - дочери Бетти.

В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.