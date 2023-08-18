Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа

56-летняя знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.