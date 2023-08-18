«Уже 2 года», — фигуристка раскрыла подробности «романа» с мужем Заворотнюк

«Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо! <…> Такое ощущение, что меня отрезали от всех», — написала фигуристка в личном блоге, развеяв своими словами сплетни о том, что у Петра якобы есть любовь на стороне.