«Уже 2 года», — фигуристка раскрыла подробности «романа» с мужем Заворотнюк Петром Чернышевым
До семейной жизни Петра Чернышева с Анастасией Заворотнюк он был близко знаком с коллегой по работе Наоми Ланг (Naomi Lang) — американской фигуристкой, с которой они вместе выступали в танцах на льду. В определенный период времени их считали романтической парой, хотя спортсменов связывали только работа и хорошая дружба.
Не так давно Ланг вышла на связь с Петром, когда хотела хотела поздравить его с днем рождения, чем спровоцировала очередные слухи о любовной связи. Однако, по словам девушки, она давно потеряла всяческие контакты Чернышева и, несмотря на то, что скучает по своему другу, не имеет возможности даже выразить ему свою поддержку в проблеме здоровья его супруги.
«Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо! <…> Такое ощущение, что меня отрезали от всех», — написала фигуристка в личном блоге, развеяв своими словами сплетни о том, что у Петра якобы есть любовь на стороне.