Иванова рассказала о своих отношениях с Файзиевым

Актриса Светлана Иванова решилась поделиться откровениями о своем романе с женатым режиссером Джаником Фазиевым.

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Она объяснила, что приняла решение начать отношения с мужчиной, находящимся в браке, из-за своих сильных чувств. Светлана Иванова не ожидала, что их роман станет чем-то серьезным, но это произошло таким образом. Она не сожалеет о своем выборе и подчеркнула, что чувствовала себя любимой.

Актриса подчеркнула, что слухи о романе её не задевали, но она переживала, что это может отразиться на карьере режиссера.