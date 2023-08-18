Найтли, Харлоу и Мосс: звезды, которые смело говорят о своих недостатках

Несовершенства — их фишка.

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Да, они тоже несовершенны. Однако фильтры и профессиональные визажисты приходят на помощь большинству селебритис, а потому догадаться, что у вашего кумира есть какие-то проблемы, к примеру, с кожей, бывает практически невозможно. При этом многие артисты наоборот не скрывают своих несовершенств, и их самооценка заслуживает отдельного респекта.

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Винни Харлоу

Самая известная модель в мире с витилиго стала звездой, несмотря на довольно агрессивное развитие болезни. Витилиго — аутоиммунное заболевание, которое выражается в нарушении выработки меланина, из-за чего на коже появляются белые пятна. Самым известным артистом в мире, страдающим витилиго, был Майкл Джексон, которого до сих пор обвиняют в пересадке и отбеливании кожи. Сегодня про витилиго можно узнать всего одним нажатием кнопки поиска в Сети, а потому Харлоу избежала участи Джексона по части вопросов о ее болезни. Модель активно участвует в рекламных кампаниях, снимаясь в одном нижнем белье, и можно сказать, болезнь никак не портит девушку, а наоборот придает ей оригинальности.

Кира Найтли

Голливудская звезда считается одной из самых красивых актрис в мире, но все же злые языки так или иначе указывают артистке на ее худобу. Кира действительно очень худая, она легко могла бы стать профессиональной моделью, если бы не сложилась карьера в кино. К слову, Найтли нередко появляется в рекламных роликах и на обложках журналов, где ее худоба играет ей на руку. Сама Кира никогда не скрывала, что ей хотелось бы иметь более пышные формы, но свою хрупкость она не собирается портить лишней пластикой.

Кейт Мосс