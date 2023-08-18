Doja Cat рассказала, зачем так «дико» экспериментирует со внешностью

«Моя теория заключается в том, что если кто-то никогда не встречал меня в реальной жизни, то подсознательно я для него не настоящая. Поэтому, когда люди начинают общаться с кем-то, кого они даже не знают в интернете, они как бы берут на себя ответственность за этого человека. Они думают, что этот человек в каком-то смысле принадлежит им. И когда этот человек резко меняется, возникает шоковая реакция, которая практически не поддается контролю», — поделилась звезда.