Doja Cat рассказала, зачем так «дико» экспериментирует со внешностью
Doja Cat рассказала о шоковой реакции поклонников на некоторые из её самых диких образов и она уже смирилась с неизбежным удивлением. Певица была названа иконой Harper's Bazaar наряду с такими звёздами, как Кендалл Дженнер, Зайя Уэйд и Пол Мескал.
«Моя теория заключается в том, что если кто-то никогда не встречал меня в реальной жизни, то подсознательно я для него не настоящая. Поэтому, когда люди начинают общаться с кем-то, кого они даже не знают в интернете, они как бы берут на себя ответственность за этого человека. Они думают, что этот человек в каком-то смысле принадлежит им. И когда этот человек резко меняется, возникает шоковая реакция, которая практически не поддается контролю», — поделилась звезда.
Певица известна своим необычным чувством стиля, ведь она уже сбривала брови и даже появлялась полностью обклеенная красными кристаллами. «Я смирилась с тем, что так бывает. Я надеваю и снимаю парики. Я брею голову или брови. У меня есть вся свобода в мире», — поделилась Doja.
Doja (урождённая Амала Ратна Зандиле Дламини) явно не подвержена чужому влиянию. Певица готовится возглавить предстоящий показ Victoria's Secret. Чувствуем, будет очень ярко!