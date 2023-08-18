Муж Бритни Спирс впервые высказался о разводе с певицей

Сколько же слухов размножилось вокруг развода певицы с ее молодым мужем. Таблоиды, выдавая комментарии друзей то Бритни Спирс, то Сэма Асгари, развязали войну между поклонниками. Некоторые отреклись от звезды после того, как ее муж якобы проболтался о том, что стал жертвой домашнего насилия, другие же ее жалеют, ведь Сэм, по слухам, как и когда-то Джейми Спирс, отец Бритни, захотел на ней нажиться.

Впрочем, развод все-таки состоится, но не такой скандальный, каким преподнесли его журналисты.

В соцсетях Сэм опубликовал сторис, в которой подтвердил расставание:

«После шести лет любви и преданности мы с женой решили завершить совместное путешествие. <...> Требовать приватности, кажется, смехотворно, поэтому попрошу всех, включая СМИ, быть добрее и внимательнее».

Мужчина подчеркнул, что они расстаются на позитивной ноте и в суде будут «придерживаться любви и уважения, которые испытывают друг к другу».