Дана Борисова раскрыла секрет похудения мамы

Женщине удалось сбросить двенадцать килограммов.

© Клео.ру

В прошлом мама Даны Борисовой была обладательницей пышных форм. Однако женщина смогла сбросить аж двенадцать килограммов. Телеведущая накануне сообщила, как ее родительница смогла достичь столь впечатляющего результата.

Как оказалось, практически всю осень и зиму женщина проходила специальную программу, пытаясь избавиться от расстройства пищевого поведения. Благодаря этому мама блондинки смогла похудеть до пятидесяти семи килограммов. Теперь мать и дочь весят одинаково, как призналась знаменитость.

По всей видимости, во время похудения женщина отказалась от углеводов. Однако когда она достигла желаемого веса, попросила вернуть ей в рацион крупы.

Дана также намекнула, что в свое время похожая программа из двенадцати шагов помогла ей избавиться от зависимости. «До сих пор считаю 12-шаговую терапию самым эффективным методом выздоровления», – написала телеведущая в микроблоге.