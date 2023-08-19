Артисты, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям

Среди российских артистов немало тех, кто стал родителями благодаря помощи суррогатных матерей. Среди них Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.

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Алла Пугачева и Максим Галкин* (*внесен в список иноагентов) занимаются воспитанием близнецов Лизы и Гарри, которые появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери.

В 2011 году у Филиппа Киркорова родилась дочь Алла-Виктория, а спустя год - сын Мартин. Детей родила сурмама в Америке.

Дети Сергея Лазарева родила тоже суррогатная мать: сына Никиту в 2014 года, дочь Анну в 2016 году.