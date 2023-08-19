Российские артисты, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям
Среди российских артистов немало тех, кто стал родителями благодаря помощи суррогатных матерей. Среди них Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.
Алла Пугачева и Максим Галкин* (*внесен в список иноагентов) занимаются воспитанием близнецов Лизы и Гарри, которые появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери.
В 2011 году у Филиппа Киркорова родилась дочь Алла-Виктория, а спустя год - сын Мартин. Детей родила сурмама в Америке.
Дети Сергея Лазарева родила тоже суррогатная мать: сына Никиту в 2014 года, дочь Анну в 2016 году.
Яна Рудковская в 2020 году стала мамой второй раз тоже при помощи суррогатной матери.