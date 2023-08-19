Телеведущая Ксения Бородина призналась о страхе одиночества

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в своих социальных сетях о своих страхах. Она призналась своим подписчикам, что ее самым большим страхом является одиночество.

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"Я боюсь быть неоцененной, незамеченной, потерять свободу, ощущать ограничения, и боюсь потерять близких...Хотя сложно выделить один конкретный страх, но, по-видимому, самым сильным для меня является страх одиночества", - поделилась знаменитость.

Ксения Бородина также рассказала, что хочет стать гештальт-терапевтом и уже проходит соответствующее обучение. В сентябре звезда планирует поступить на факультет психологии Московского государственного университета.

По словам Бородиной, в настоящее время она не рассматривает возможность консультирования других людей, а просто интересуется этой областью. Гештальт-терапия основана на принципе "здесь и сейчас", где специалист помогает человеку узнать себя лучше через контакт с чувствами, эмоциями, потребностями и желаниями.

У телеведущей есть двое детей. Она воспитывает 14-летнюю Марусю от первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым. Бородина признается, что бывший муж не оказывает ей финансовую помощь и редко видится со своей дочерью.