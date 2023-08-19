Бондарчук ответила подписчикам на вопросы о рождении сына

Светлана Бондарчук решила не публиковать информацию о рождении своего третьего ребенка в течение полугода. Ее сын Петя появился на свет в начале 2023 года, и 54-летняя актриса очень счастлива.

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Однако, не все проявляют радость по поводу многодетной мамы. Некоторые осудили Светлану за то, что она воспользовалась услугами суррогатного материнства. Светлана решила ответить недовольным людям.

"Я всё же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого волнует, каким образом Петя появился на свет и как мы собираемся его воспитывать. Не беспокойтесь, мы разберемся с этим, просто порадуйтесь за нас!", - заявила она.

Тем временем, подписчики Светланы стараются узнать, в какой клинике ей помогли с рождением сына. Также людей возмущает, что она всё еще много путешествует и участвует в вечеринках. Публика полагает, что няни занимаются воспитанием маленького Пети.