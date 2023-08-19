Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о расставании с отцом сына

Построить отношения скандальная парочка из «Дома-2» пыталась больше шести лет: Саша Черно и Иосиф Оганесян неоднократно ругались, выворачивали нижнее белье друг друга, обвиняли во всех смертных грехах, а затем мирились. Но увы, терпеть такую жизнь девушка больше не смогла.

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«Мы разошлись, — объявила Саша в своем телеграм-канале. — Уже примерно месяц назад, даже больше. Все вы знаете, что последний год мы очень сильно пытались сохранить то, что не сохраняется. Не получилось».

Девушка подчеркнула, что мужа своего очень любила и благодарна ему за годы совместной жизни, но различия в характерах оказались сильнее их чувств. Отсюда Саша и сделала вывод: выбирать партнера нужно не только опираясь на чувства.

«Смотреть в одном направлении — это основа основ», — отметила она и посоветовала тем, кто влюблен, научиться слышать свою вторую половину и почаще разговаривать.

А вот официальное расторжение брака, судя по всему, может затянуться. У пары есть сын Стефан, из-за этого разводиться придется в судебном порядке. Но Саше штамп в паспорте не мешает.

«Я не собираюсь выходить за кого-то замуж. Процесс запущен, а так свободна и я, и он», — подчеркнула она.