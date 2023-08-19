Певица Юлия Ковальчук пожаловалась на проблемы со своей внешностью
По словам российской певицы Юлии Ковальчук, ей пришлось столкнуться с проблемами внешности после возвращения с декретного отпуска. В этом году у Ковальчук, бывшей солистки группы "Блестящие", родился второй ребенок.
Она скрывала свою беременность и сразу взяла декретный отпуск, как только ее животик начал округляться. В течение этого периода она полностью отказалась от выступлений и посещений мероприятий.
Ковальчук призналась, что очень скучала по активной жизни и после родов почти сразу вернулась к своей любимой работе.
"Мои волосы явно не желают, чтобы я вернулась на сцену после декретного отпуска. Они отвыкли от укладок и говорят: 'Мама, все было нормально, куда ты собралась? Какая это работа? Зачем тебе концерт? Оставь нас в покое!'" - пожаловалась бывшая участница группы "Блестящие".
Также стоит отметить, что накануне Ковальчук связалась со своими подписчиками и пожаловалась, что ее волосы полностью забыли о любых видов укладок.