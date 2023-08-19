Певица Юлия Ковальчук пожаловалась на проблемы со своей внешностью

"Мои волосы явно не желают, чтобы я вернулась на сцену после декретного отпуска. Они отвыкли от укладок и говорят: 'Мама, все было нормально, куда ты собралась? Какая это работа? Зачем тебе концерт? Оставь нас в покое!'" - пожаловалась бывшая участница группы "Блестящие".