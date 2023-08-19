Елена Летучая показала фигуру в «голом» платье

Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу "Ревизорро" на телеканале "Пятница!", вышла на публику в "голом" платье.

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Снимками она поделилась в социальных сетях.

44-летняя Елена Летучая выложила в социальных сетях фотографию, сделанную во время отдыха в Турции. На снимке она позировала на территории отеля. Перед камерой телеведущая снялась в "голом" платье и черном купальнике.

Образ дополнила желтые босоножки, белая сумка, солнцезащитные очки и золотые украшения.

Газета.Ru

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. До отношений с телеведущей мужчина был в фактическом браке с Асмик Вайе Рейтор. У них есть общий сын. Также у Юрия Анашенкова есть еще один ребенок от союза с Евгенией Зайченко.