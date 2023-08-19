Семенович объяснила, почему открыто рассказала о заморозке яйцеклеток

На днях певица Анна Семенович в своей социальной сети честно рассказала о процедуре заморозки яйцеклеток и даже показала процесс чуть ли не в прямом эфире. При этом звезда столкнулась с волной хейта, однако молчать не стала и ответила всем, кто считает ее поступок неправильным.

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Анна Семенович долго искала своего мужчину, но минувшей зимой судьба была к ней благосклонна. Артистка наконец-то встретилась с человеком, который смог завоевать ее сердце, занять все ее мысли и подарить ей женское счастье.

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Теперь Анна не устает хвалить своего принца в социальных сетях и в беседах с прессой, отмечая, что он не только ее всячески балует красивыми ухаживаниями, но и является просто идеальным партнером. Однако форсировать события и съезжаться с возлюбленным Семенович вовсе не намерена. Как, судя по всему, не намерена пока и рожать от него детей. Хотя певица много раз признавалась, что мечтает о малышах.

На днях Семенович рассказала, что еще раз прошла процедуру забора яйцеклеток для того, чтобы их заморозить. Звезда практически в прямом эфире освещала сам процесс — посещение клиники, процедурный кабинет, показывала, каким завтраком ее покормили после наркоза и даже задала несколько вопросов репродуктологу. При этом Анна открыто отвечала на вопросы, а когда столкнулась с волной хейта в свой адрес — дескать, в ее возрасте все яйцеклетки уже старые, молчать не стала.

На странице в социальной сети Семенович рассказала, почему решилась честно рассказать о процедуре. Она считает, что относительно возраста женщины в нашем обществе все еще много предубеждений. Осуждение других — это последнее дело, а каждая женщина решает сама, когда она хочет стать матерью, при этом современные технологии позволяют это сделать в любом возрасте. Сорок и больше лет — это не старость, как принято считать, и женщина не только этого возраста, но и старше может стать матерью, в этом уверена Анна, поэтому и решилась рассказывать все честно.