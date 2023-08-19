Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась с подписчиками своих социальных сетей новыми отпускными фотографиями.

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На размещенных снимках 57-летняя Синди Кроуфорд предстала перед поклонниками без макияжа и укладки. Супермодель позировала на катере.

Звезда снялась в белых шортах, топе и синей рубашке. Поклонники восхитились естественной красотой модели.

Газета.Ru

"Вы потрясающая", "Ничто не сравнится с естественной красотой", "Самая красивая модель", "Вы очень сексуальная", "Икона", "Красивая женщина прекрасна в любом возрасте", "Очень красиво стареет", "Она выглядит как нормальная женщина для своего возраста — без визажистов и фильтров", — написали пользователи в комментариях.

Модель стала известна в конце 1980-х – начале 1990-х. С 1989 по 2000 год Кроуфорд являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире.