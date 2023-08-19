Певица Цыганова заявила, что обращалась к пластическому хирургу

Певица Вика Цыганова призналась в беседе с mk.ru, что обращалась к пластическому хирургу.

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Цыганова не раскрыла, какую пластику делала. Она считает, что кардинальные решения иногда очень правильны.

Также для поддержания красоты Цыганова занимается бодифлексом и плаваньем. С 13 лет она посещает косметолога и использует хороший уход для лица. Артистка часто ходит в баню и на массаж.

Однако Цыганова крайне категорично относится к "модным" и популярным косметическим процедурам.

"Сначала я смотрю, как их пробуют на себе все остальные, а потом уже решаю, делать или нет. Поэтому у меня нет никаких филеров на лице", - поделилась певица.

В 1988 году Цыганова начала свою музыкальную карьеру в составе группы "Море". В 1990-м она занялась сольными выступлениями. В 1991-м она выпустила дебютный альбом "Гуляй, анархия".