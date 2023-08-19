Юлия Ковальчук вышла на сцену спустя 1,5 месяца

Скорость, с которой звездные мамы восстанавливаются после родов и врываются в рабочий режим, восхищает. Вот Юлия Ковальчук, например, только в начале прошлого месяца рассказала подписчикам радостную новость о появлении на свет младшей дочери Алисии, а уже вчера зажигала на собственном концерте. Кадрами с такого важного для экс-«блестяшки» события певица поделилась в личном блоге.

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«Мой первый концерт после декретного отпуска. Долгожданно и очень волнительно», — написала Юлия под видео с предконцертным преображением.

И хотя в сторис певица пожаловалась, что ее волосы отвыкли от укладок, образ получился на загляденье. При полном параде — с роскошными локонами и макияжем — зрители артистку не видели давно и по красавице Юле, мы уверены, скучали.

Да и сама Ковальчук, судя по свежим видео с выступления, по сцене тосковала не меньше. А потому, вернувшись в строй, дала жару: певица прыгала и двигалась в такт своей подтанцовке. Слушатели Юлю поддержали и даже из толпы кинули ей одобрительный визг.