Юлия Ковальчук вышла на сцену спустя 1,5 месяца

Юлия Ковальчук вышла на сцену спустя полтора месяца после родов и поделилась горячим видео
Скорость, с которой звездные мамы восстанавливаются после родов и врываются в рабочий режим, восхищает. Вот Юлия Ковальчук, например, только в начале прошлого месяца рассказала подписчикам радостную новость о появлении на свет младшей дочери Алисии, а уже вчера зажигала на собственном концерте. Кадрами с такого важного для экс-«блестяшки» события певица поделилась в личном блоге.
«Мой первый концерт после декретного отпуска. Долгожданно и очень волнительно», — написала Юлия под видео с предконцертным преображением.
И хотя в сторис певица пожаловалась, что ее волосы отвыкли от укладок, образ получился на загляденье. При полном параде — с роскошными локонами и макияжем — зрители артистку не видели давно и по красавице Юле, мы уверены, скучали.
Да и сама Ковальчук, судя по свежим видео с выступления, по сцене тосковала не меньше. А потому, вернувшись в строй, дала жару: певица прыгала и двигалась в такт своей подтанцовке. Слушатели Юлю поддержали и даже из толпы кинули ей одобрительный визг.
Кстати, заметили, как круто на Ковальчук сидит концертный костюм? И это неудивительно, ведь уже меньше, чем через месяц после родов бывшая солистка «Блестящих» была в отличной форме.