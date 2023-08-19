Ксения Бородина рассказала об ограничениях детей в сладком

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что не ограничивает своих дочерей в сладком. Бородина заявила, что никогда не создавала дефицит сладкого в своем доме. У девочек всегда есть печенье и конфеты, поэтому, как считает звезда, у них нет потребности "обожраться" ими.

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По словам Бородиной, сначала дочери едят здоровую еду, а затем только десерт.

"Но чтобы я сажала на диету или ограничивала - такого не было", - заявила телеведущая.

Бородина отметила, что ей очень жаль полных детей. По ее мнению, их родители виноваты в отсутствие культуры питания.

"Если один из родителей полный, в 30% случаев ребенок достигнет таких же размеров. Когда лишний вес имеют оба родителя, вероятность ожирения у ребенка достигает уже 60%", - отметила звезда.

Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.