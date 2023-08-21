19-летнюю дочь Хайди Клум заметили в бикини на яхте

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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19-летнюю манекенщицу заметили на юге Франции на судне ее отца — итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Знаменитость сфотографировали в оранжево-голубом бикини с распущенными волосами. При этом на лице инфлюэнсера отсутствовал макияж, а от аксессуаров она также отказалась. Среди прочего девушка надела солнцезащитные очки.

Клум проводила время на яхте вместе с приятелями.