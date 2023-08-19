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Ирина Дубцова рассказала, пойдет ли сын по ее стопам

Певица Ирина Дубцова призналась в беседе с Hello!, что ее 17-летний сын Артем не хочет посвящать жизнь музыке.

Ирина Дубцова рассказала, пойдет ли сын по ее стопам
© Газета.Ru

Дубцова отметила, что, несмотря на хороший музыкальный слух, сыну неинтересна эта сфера. Артистка этому "несказанно рада". Она заявила, что профессия певца очень сложная для мужчин. По ее словам, в случае карьерной неудачи ее коллеги противоположного пола часто увлекаются алкоголем и наркотиками.

"Поэтому лучше не надо. Но если он вдруг решит пойти в эту историю, я его, конечно, поддержу", - поделилась звезда.

Сын Дубцовой увлекается автомобилями и детейлингом.

"Ему интересно все, что связано с машинами, он в этом разбирается. Плюс он силен в маркетинговых делах, есть у него эта бизнес-жилка, которой во мне нет. Мой бизнес вокруг меня образовался только потому, что без него невозможно. Понятно, что сын все еще зависим от меня финансово, ведь ему всего 17. Он и не должен сейчас работать. Его дело сейчас — учиться", - рассказала артистка.

Артем родился в браке певицы с музыкантом Романом Черницыным. Артисты расстались вскоре после появления на свет сына.

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