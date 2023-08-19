Ирина Дубцова рассказала, пойдет ли сын по ее стопам

"Ему интересно все, что связано с машинами, он в этом разбирается. Плюс он силен в маркетинговых делах, есть у него эта бизнес-жилка, которой во мне нет. Мой бизнес вокруг меня образовался только потому, что без него невозможно. Понятно, что сын все еще зависим от меня финансово, ведь ему всего 17. Он и не должен сейчас работать. Его дело сейчас — учиться", - рассказала артистка.