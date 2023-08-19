Ирина Дубцова рассказала, пойдет ли сын по ее стопам

Певица Ирина Дубцова призналась в беседе с Hello!, что ее 17-летний сын Артем не хочет посвящать жизнь музыке.
Дубцова отметила, что, несмотря на хороший музыкальный слух, сыну неинтересна эта сфера. Артистка этому "несказанно рада". Она заявила, что профессия певца очень сложная для мужчин. По ее словам, в случае карьерной неудачи ее коллеги противоположного пола часто увлекаются алкоголем и наркотиками.
"Поэтому лучше не надо. Но если он вдруг решит пойти в эту историю, я его, конечно, поддержу", - поделилась звезда.
Сын Дубцовой увлекается автомобилями и детейлингом.
"Ему интересно все, что связано с машинами, он в этом разбирается. Плюс он силен в маркетинговых делах, есть у него эта бизнес-жилка, которой во мне нет. Мой бизнес вокруг меня образовался только потому, что без него невозможно. Понятно, что сын все еще зависим от меня финансово, ведь ему всего 17. Он и не должен сейчас работать. Его дело сейчас — учиться", - рассказала артистка.
Артем родился в браке певицы с музыкантом Романом Черницыным. Артисты расстались вскоре после появления на свет сына.