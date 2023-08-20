Долина оправдалась за яркие образы и короткие юбки

67-летняя Лариса Долина совсем не чувствует свой возраст и советует женщинам не обращать внимания на чужие мнения. Артистка периодически публикует в Сети фотографии со своими новыми образами и едко реагирует на критику в свой адрес.

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Лариса Долина уже давно доказала, что может жить так, как хочет, для неё нет учителей и мнение чужих людей ей не особо интересно. Но в этот раз певица всё же вступила в перепалку с хейтерами и поставила их на место.

Поводом для разбирательств стала фотография Ларисы Долиной в короткой юбке, футболке, с модными гетрами на ногах. В целом на опубликованном снимке Лариса Долина не выглядит на свой возраст и комфортно ощущает себя в молодёжном виде.

Соцсети

После критики Лариса Долина не сдержалась и опубликовала ядовитый комментарий в адрес завистников.

Лариса Долина вступила в перепалку с хейтерами и обвинила их в снобизме, зависти и недовольстве собой. Причиной стала реакция общественности на образ певицы.

Комплексы, комплексы, комплексы… У меня красивые ноги и хорошая фигура. И не надевать короткие юбки только из-за того, что мне 67 лет? Хм… Я желаю всем женщинам на свете одеваться так, как хочется, а не так, как положено! Вы – хозяйки сами себя! - написала Лариса Долина.

Артистка призвала россиянок не позволять другим указывать им. Также она напомнила, что зависть – это грех.

Лариса Долина поблагодарила женщин, кто мыслит так, как и она.