Doja Cat ответила на критику ее стиля

«Я подхожу к своему шкафу и выбираю самую странную, самую неуместную вещь и сочетаю ее с точно такой же вещью», — рассказала Doja Cat и уточнила, что с помощью одежды она пытается выразить чувства и эмоции, которые ей приходится подавлять в обычной жизни.



«Люди, которые со мной лично не знакомы, но узнали обо мне благодаря интернету, (...) думают, что я в каком-то смысле принадлежу им. И если я меняю свой стиль, то за этим следует шоковая реакция», — поделилась мнением певица.