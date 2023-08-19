65-летняя Мишель Пфайффер поделилась селфи без макияжа
Мишель Пфайффер отметила три миллиона подписчиков, опубликовав в четверг селфи без макияжа. Поклонники не могли налюбоваться её потрясающей внешностью!
«3 миллиона подписчиков. Спасибо вам всем за то, что вы со мной здесь!!!», — подписала 65-летняя Пфайффер непринуждённую фотографию, на которой она сидит, откинувшись на спинку кресла в серой толстовке.
Знаменитые друзья звезды решили отметить это достижение в комментариях.
«Я помню, как ты впервые появилась здесь... Ты — чистое золото», — похвалила актрису Сельма Блэр.
Звезда сделала достойный первый пост на платформе: тогда она поделилась видеороликом, на котором была запечатлена в роли культовой женщины-кошки в фильме 1992 года. Кристина Риччи назвала актрису «Королевой икон», а Рита Уилсон призналась ей в любви.
«Вы действительно не стареете!», — отметил один из подписчиков, а другой поклонник назвал звезду «красивой внутри и снаружи».
Пфайффер доказывает, что выглядит сногсшибательно как в полном блеске, так и лежа на диване.