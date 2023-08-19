Звезды, воспитавшие погодков

Два ребёнка подряд? Не вопрос!

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Похоже, что некоторым материнство дается так легко, раз они решаются на погодков.

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Мария Кожевникова

Звезда сериала «Универ» считает, что самое главное в жизни — семья. Первого ребёнка она родила в январе 2014 года. Тогда на свет появился сын Иван. А спустя год, в январе 2015-го, Мария Кожевникова подарила супругу второго сына Максима. Кстати, с третьим ребенком актриса тоже временить не стала, уже через 2,5 года Кожевникова родила сына Василия.

Валерия

Несмотря на то, что первый брак с Александром Шульгиным обернулся для Валерии настоящим ужасом, были и счастливые моменты. Она родила троих детей. Причем, двое появились с разницей в год, сначала дочка Анна, а затем сын Артемий. И только через 4 года она решилась на третьего ребёнка. Однажды Валерия призналась, что первая беременность получилась случайно и протекала легко. А вот после рождения Артемия артистке пришлось тяжелее.

Анна Михалкова

Анна Михалкова тоже постаралась родить детей почти в один день. Да-да! 4 мая 2000 года Анна родила сына Андрея. А спустя год и один день, 5 мая 2001 родился сын Сергей. Кстати, уже взрослые сыновья до сих пор не дают скучать Михалковой.

«Я воспитываю монстров», — такой хештег в социальной сети использует актриса, когда публикует снимки с наследниками. «Они разные, но я в каждом из них вижу что-то свое: например, в Серёже — умение сопереживать, а в Андрее — открытость миру. Если их соединить, получился бы идеальный человек», — однажды рассказывала Анна.

Оксана Федорова

«Мисс Вселенная-2002» впервые стала мамой в браке с Андреем Бородиным, который сейчас трудится в администрации президента. В 2012 году Федорова родила сына Федора. Спустя год в семье появилась малышка Елизавета. Сейчас нередко появляются слухи о беременности телеведущей. Но Оксана признается, что не хочет больше бессонных ночей и грязных пеленок. Звезда рада, что дети стали более самостоятельными и теперь у нее есть время на себя.

Анастасия Костенко

В 2018 году модель вышла замуж за российского футболиста Дмитрия Тарасова. Позже оказалось, что на момент бракосочетания Анастасия уже была беременна дочерью Миланой, которая родилась спустя несколько месяцев. Через два года в семье случилось прибавление, Костенко родила дочь Еву. Похоже, что супруги так хотели сына, что не стали откладывать. Уже через год на свет появился малыш Алексей.

Ольга Ушакова

Ведущая Первого канала воспитывает четырех дочерей. Старшие дочки Дарья и Ксения родились в 2005 и 2006 годах. Даша и Ксюша отлично ладят, неразлучные подружки. Спустя время Ольга Ушакова встретила другого мужчину, которому тоже родила двух дочек. Правда, Мария и Белла Виенна родились с разницей в два года.

«У меня даже не стояла такая дилемма, чтобы принимать решение. Это априори было приоритетом. Я хотела детей, а остальное было второстепенно», — признавалась Ушакова.

Хилария Болдуин