Ксения Бородина кардинально сменила имидж

Ведущая «Дома-2» явно настроилась на глобальные перемены: сначала рассказала о радикальной «сепарации от телика», а теперь и имидж сменила. Метаморфозы Ксении Бородиной, надо признать, кардинальные: теперь знаменитости можно прямиком в голливудское кино, играть роль женщины-вамп.

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Ксения продемонстрировала свое преображение на свежих снимках в личном блоге: звезда стала обладательницей стильной длинной челки. Мы уж подумали, что Бородина так справляется с жизненной драмой — именно для этого ведь и отстригают волосы. Но нет — оказывается, на перемены ее подбил стилист Алеко.

«Не бойтесь экспериментировать, ну и потом Алеко умеет убеждать», — обратилась ведущая к поклонникам.

Те прислушаться к рекомендации любимой блогерши были бы рады, но уж больно не по душе многим пришлись идеи ее советчика. Подписчики закидали Ксюшу неодобрительными комментариями:

«Вы красивая и стильная без Алеко», «Алеко из всех пытается подобие Решетовой сделать», «У вас такое красивое и открытое лицо, Алеко не прав».

Но и тех, кто новую стрижку воспринял на ура, в комментариях достаточно.

«Помолодела лет на 20», «С дочкой на одно лицо», «Этот эксперимент ей идет. Она как девочка-студентка выглядит», — рассыпаются в коментариях подписчики.

Впрочем, есть и третья категория комментаторов: они уверены, что истина где-то рядом, никаких перемен не случилось вовсе и перед нами то ли парик, то ли фотошоп.