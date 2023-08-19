«Не могла больше терпеть боль»: Бритни Спирс о своем разводе

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что приняла решение о разводе с Сэмом Асгари, так как не могла больше терпеть боль. Британская газета The Guardian со ссылкой на заявление представителя Асгари отметила, что тот подтвердил информацию о разводе с певицей и не намерен оспаривать брачный контракт.

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"Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе... Я немного в шоке... Но, честно говоря, я больше не могла терпеть эту боль, — написала Спирс".

Ранее сексолог Александра Миллер сообщила, что на фоне развода у Бритни Спирс могут развиться зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. По мнению эксперта, звезда также может столкнуться с суицидальными мыслями. Сексолог предположила, что одна из пагубных привычек у Спирс уже есть. По словам Миллер, невостребованность звезды наложилась на отсутствие нормальной личной жизни, что привело к печальному результату.