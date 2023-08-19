МакSим впервые вышла на сцену после лечения

За состоянием певицы МакSим ее поклонники в последнее время следили с особым трепетом. После того как Марина Максимова (настоящее имя артистки) призналась в алкогольной зависимости и рассказала о лечении в реабилитационном центре, новостей о концертах фанаты даже не ждали. А исполнительница взяла и выступила! На Московском урбанистическом форуме МакSим спела свои лучшие хиты, в числе которых был и легендарный «Мой рай». Событие удалось заснять корреспондентам Super.

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Такой камбэк зрители встретили с полнейшим восторгом: они скандировали имя артистки перед ее выходом на сцену и сопроводили любимую певицу громкими аплодисментами. И хотя на этом шоу МакSим держалась определенно лучше, чем на последних концертах, где она едва стояла на ногах, было заметно: с речью и текстами песен у звезды все еще есть некоторые проблемы.