52-летняя Наталья Сенчукова восхитила снимком в бикини

Певица Наталья Сенчукова подает многим пример своей женственностью, оптимизмом и, конечно же, идеальными формами. 52-летняя артистка несколько часов назад опубликовала снимок в купальнике, получив комплименты от восторженных фанатов.

© Ева.ру

Певица Наталья Сенчукова прекрасно выглядит, о чем ей не устают писать поклонники. Те связывают ее красоту со счастливой личной жизнью, ведь женщину, которую любят, видно невооруженным взглядом. Искрящиеся глаза, лучезарная улыбка и хорошее настроение, которым она готова делиться со всем миром. Двадцать пять лет артистка живет с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным, семейная пара многим кажется образцово-показательной. Они не скрывают чувств, постоянно подчеркивая, как им повезло встретить друг друга.